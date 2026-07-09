Трябва ли да се прави ремонт на Изборния Кодекс и какви са предложенията преди президентските избори през есента? Темата коментираха в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS бившите заместник-председатели на Централната избирателна комисия Росица Матева и проф. Михаил Константинов.

Росица Матева обясни как точно ще се случва машинното гласуване. "От текстовете, които се предлагат, се връща положението от 2021 г., когато беше въведено изцяло машинно гласуване. Така се връща възможността да се гласува изцяло с машини - гласът се запазва в нейната памет и се отчита чрез разпечатване на протокол от нея. Преброяването на контролните разписки не става ясно какво ще се случва. През юли и ноември тогава имахме случай в ЦИК, когато имаше фрапиращи разлики в протоколите. При контролно преброяване от наша страна, се установи, че грешката е при преброяването от страна на СИК", обясни тя.

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Проф. Константинов изрази безпокойство от въвеждането на изцяло машинен вот. "В България има 2 млн. пенсионери, а половината от тях получават пенсиите си на ръка от пощата. Тези хора не са пипали никакво електронно устройство през живота си. 300 000 от тях са в малките населени места, а останалите 700 000 ще бъдат лишени от право на глас. През април 2021 г. когато се гласуваше и с хартия, и с машина, своя вот дадоха 3 300 000 избиратели. Само 4 месеца по-късно при изцяло машинно гласуване, гласувалите намаляха с 600 000. Това намаляване продължи през всички тези 4-5 години. Сега отново ще лишим такъв брой избиратели от правото си на глас. Когато веднъж сте изкарали човек от гласуване поради страх от нещо, това е феномен с продължаващо действие", заяви експертът.

От своя страна Матева заяви, че при всички тези избори в последните години хората са се научили да гласуват на машина и всички притеснения са изчезнали. "Разпечатването на 110% от бюлетините е разходване на средства. В секциите, в които ще се гласува изцяло с машина, трябва да има подготвени хартиени бюлетини, ако стане проблем при гласуването. Няма смисъл да се разпечатват такъв голям брой бюлетини, които по-късно ще бъдат унищожени", допълни тя.

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Двамата коментираха и дигитализирането на избирателните секции. "Във всяка секционна комисия трябва да има електронно устройство, чрез което да се проверява дали избирателят е гласуват. Това би била добра стъпка, но изисква много голям ресурс", каза Матева.

"В една от по-големите африкански държави, когато навършите 16 години, човекът влиза в база данни, където дава пръстов отпечатък и снимка на зеница. От този момент, избирателните списъци престават да съществуват. Когато лицето отиде да гласува, той дава отпечатък и поглежда в камера. Ако устройството го разпознае, той може да гласува", допълни проф. Константинов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев