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Американският президент обяви, че от Иран са му поискали сделка
„Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия”, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс”.
„От Иран ми се обадиха преди малко – искат сделка”, каза по-рано пред репортери той.
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Тръмп се прибра в САЩ, като кацна във военновъздушната база „Милдънхол” във Великобритания на връщане от срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. „Пи Ей Мидия” и ДПА отбелязват, че базата е обичайна спирка за презареждане. Американският държавен глава заяви, че е спрял в Обединеното кралство „в името на доброто старо време”.
Новото му изказване тази седмица, че Гренландия трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания, предизвика остра реакция от страна на датския министър-председател Мете Фредериксен в Анкара. Тя заяви, че Дания е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.Редактор: Мария Барабашка
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