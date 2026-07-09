„Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия”, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс”.

„От Иран ми се обадиха преди малко – искат сделка”, каза по-рано пред репортери той.

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Тръмп се прибра в САЩ, като кацна във военновъздушната база „Милдънхол” във Великобритания на връщане от срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. „Пи Ей Мидия” и ДПА отбелязват, че базата е обичайна спирка за презареждане. Американският държавен глава заяви, че е спрял в Обединеното кралство „в името на доброто старо време”.

Новото му изказване тази седмица, че Гренландия трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания, предизвика остра реакция от страна на датския министър-председател Мете Фредериксен в Анкара. Тя заяви, че Дания е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.

Редактор: Мария Барабашка