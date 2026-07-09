Предлагаме няколко основни промени в Изборния кодекс, като най-важната от тях е запазване на електронното гласуване така, както беше заложено през 2021 г. Това каза ефира на „Твоят ден” Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната”. По думите му това се доказа като най-безопасен и гарантиращ честния вот начин за гласуване.

„Опитът с машинното гласуване след толкова много проведени избори показва, че там където има разминаване между отпечатаните разписки и това, което е посочено в машинния протокол, са случаи, които могат да се преброят на пръстите на едната ръка”, посочи депутатът.

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Той каза още, че от ПП предлагат дигитализиране на избирателните секции, а именно да се въведат четци на лични карти, което да ускори изборния процес и да подпомогне секциите в чужбина. „Въвеждането на електронни избирателни списъци ще възпрепятства гласуването на един човек два пъти, което е една порочна практика, която е почти невъзможно да бъде проследена. В реално време, когато бъде отчетена личната карта на даден гласоподавател, веднага се отбелязва, че той е гласувал и не е възможно да отиде в друга секция да гласува втори път”, обясни Иванов.

Още едно предложение на ПП е да бъде създаден район „Чужбина” с най-малкия възможен по закон брой народни представители, а именно четирима „и тези около 180-200 хил. български граждани, които гласуват зад граница, да имат свои преки избраници”, посочи депутатът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова