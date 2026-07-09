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Новата техника може да достига бедстващи на повече от километър от брега и да ги извежда безопасно до сушата
В Царево при спасяване на удавници вече ще използват дистанционно управляем спасителен буй. Апаратът може да достигне бедстващи на голямо разстояние от брега и бързо и безопасно да ги изведе до брега, без да се рискува живота на спасителите.
Община Царево е първата публична институция в страната, която придобива подобна техника. Апаратът е закупен по европейски проект за предотвратяване на бедствия и пожари.
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Кметът на общината Марин Киров обясни, че устройството е изключително гъвкаво и може да работи както при спокойно, така и при бурно море. Апаратът е пригоден да рабори и във вътрешни водоеми като язовири. Електронният буй може да се управлява спокойно, изтегляйки човек с тегло над 150 кг.
„С тази добра машина ще можем да спасяваме животи там, където човешкият фактор трудно би се справил - при тежки климатични условия или на труднодостъпни места. Царево има много малки заливи, където подобна техника ще бъде изключително полезна“, посочи Константин Славов от Доброволното формирование към общината.
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