Какво се случва със заявките за приоритети на партиите и какъв политическият прочит на данните за полетите на Делян Пеевски? Всички тези актуални теми коментираха журналистът Асен Агов, политическият анализатор Мирослав Севлиевски и политологът Страхил Делийски в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Данните за полетите на Делян Пеевски е доста неприятна тема в един политически сезон. В такива ситуации няма добри и лоши – има само лоши. Предполагам, че повечето хора гледат на този казус с не много добро око", каза Асен Агов.

Възможна ли е манипулация на записите с данни за пътници в самолети

"Това, което се случва е логично. Победилата сила трябва да покаже, че преследва враговете си. Виждаме, че Пеевски властваше в политическия живот в последните години и заедно с Бойко Борисов доминираха, попадна под прожекторите в негативна за него светлина. До момента той я създаваше, но сега попадна в собствената си каша", заяви Севлиевски.

По думите на Страхил Делийски, Пеевски няма ресурс, с който да отвърне. "Тези, които водят битката с него, не трябва да прескачат границата, в която борбата срещу Пеевски се превръща в основен легитимен ресурс. Това е много бедно политическо въображение", уточни той.

Тримата коментираха и дали ще има блокиране на 21-вият пакет от санкции срещу Русия. "Румен Радев знае, че властта му зависи от големите немски милионери, които търгуват с Украйна. Всичко оттам нататък е изцяло за вътрешна консумация и менажиране с определени публики", каза Делийски.

Правителството приема позицията на България по 21-вия пакет санкции на ЕС за Русия

"Радев не може да си позволи да наложи вето срещу човек като руския патриарх Кирил. Резервите са като резервните гуми, използваме ги когато се спука нормалната гума. Не смятам, че ще се "спука" нормалната гума на единството в Европейския съюз. Той го прави, за да задоволи хората, които смятат, че Русия е велика", заяви Агов.

"Имаме огромна невидима война на пропагандата. Всяка една дума, която един или друг политик каже се използва. Историята с руския патриарх е болезнена, защото се позволи да бъде използвана от руската пропаганда", обясни Севлиевски.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев