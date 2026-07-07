В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS експерти коментираха възможни ли са манипулации при пътуване със самолети. Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков обясни по какъв начин става проверката при пътуване по въздух. "Когато се качваме на редовни полети, влизаме в една система, която няма кой да манипулира. Има компании, при които преди полета срещу дадена сума можеш да смениш името, но когато минеш check-in, се получава един списък, в който пише кои са пътници и колко са те”, обясни той.

"От февруари се въведоха нови правила за киберсигурност. Не вярвам конкретната авиокомпания да променя имена в системата", допълни още Иванджиков.

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В допълнение бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов уточни, че всяка една информационна система може да бъде манипулирана. "Има хора с универсален достъп до тези системи и те могат да правят промени, въпреки че се случва рядко, но след всички манипулации остават следи", каза доц. Иванов.

Той подчерта, че PNR е глобална система за мониторинг на всички, които използват самолети и кораби. "Системата е разработена след атентатите през 2001 г. и в нея са включени всички специални служби на държавно ниво. Тя е почти невъзможно да бъде манипулирана. Абсурдно е някой да го прави заради България", изтъкна експертът.

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Редактор: Никола Тунев