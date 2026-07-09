Снимка: Адриана Тодорова
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Реколтата е унищожена, казват местните
Градушка с големина на лешник падна в района на Лясковец около 17:30 часа. Леденият дъжд е продължил около 10 минути.
Реколтата е унищожена, казва пред NOVA Адриана Тодорова от село Козаревец, което е най-засегнато.
Снимка: Адриана Тодорова
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Снимка: Адриана Тодорова
Снимка: Адриана Тодорова
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