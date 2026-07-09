В четвъртък по инициатива на д-р Асен Меджидиев – временно изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, се проведе работна среща със създателя на платформата „Диагноза България“ Мартин Атанасов. В нея участваха и експерти на НЗОК в областта на анализа, контрола и обработката на информация.

Повод за срещата беше общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи, значителна част от които засягат дейността на НЗОК. В съответствие с принципите на откритост и прозрачност институцията инициира професионален разговор, посветен на използваните източници, приложената методология и възможностите за по-коректно интерпретиране на публичната информация.

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Експертите на НЗОК представиха спецификите на здравноосигурителния модел, нормативната рамка и особеностите при събирането, обработката и тълкуването на данните. Беше обсъдено, че част от публикуваните анализи и направените въз основа на тях изводи биха могли да бъдат допълнени с необходимия експертен контекст, който е от съществено значение за формирането на обективни и достоверни заключения.

Д-р Асен Меджидиев подчерта, че развитието на аналитичната дейност и засилването на контрола ще бъдат сред водещите приоритети в работата на НЗОК. По думите му Касата приветства всяка инициатива, която насърчава прозрачността, използването на публични източници и обществения интерес към функционирането на здравната система. Същевременно надеждните анализи изискват висока експертност, коректно прилагане на методологията и задълбочено познаване на нормативната уредба и спецификите на здравното осигуряване.

Г-н Мартин Атанасов, от своя страна, декларира желанието си за все по-пълноценно събиране и обработване на данните от здравеопазването в реално време и по достъпен за гражданите начин.

Участниците в срещата изразиха готовност професионалният обмен да продължи и занапред, когато общата цел е по-доброто разбиране на процесите в здравната система.

НЗОК ще продължи да насърчава конструктивното сътрудничество и използването на публичната информация, основани на професионализъм, точност и отговорност, в интерес на по-голяма откритост, обществено доверие и по-ефективно управление на публичния ресурс.

Редактор: Мария Барабашка