Оставиха за постоянно в ареста обвиняемата за убийството на едногодишното бебе във Варна - 33-годишната Александрина Тотева. Тя беше доведена в Съдебната палата с белезници. В началото на заседанието защитата ѝ поиска делото да се гледа при закрити врата, но съдът отхвърли искането.

Пред магистратите Тотева заяви, че не е убила детето и съжалява, че то е паднало. Тя беше категорична, че не е полчуавала заплащане срещу грижите за момченцето. По думите ѝ със семейството са близки и тя и преди е гледала детето.

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Според съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на детето е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане на пода. От прокуратурата посочиха още, че момченцето е било мъртво най-малко два дни преди да бъде намерено.

В хода на делото стана ясно още, че Александрина Тотева е имала и предишна условна присъда за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което допълнително повлия на решението на магистратите да я остави зад решетките.

Припомняме, че на 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който живеело със своята баба и нейната приятелка, която впоследствие беше задържана.

Пред разследващите тя заявила, че е изпуснала детето неволно. По разкази на съседи двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправии.