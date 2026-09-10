Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.

Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция.

„ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Радев и президента Макрон

По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Редактор: Цвета Лазаркова