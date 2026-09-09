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Коментар на Есил Дюран, Кузман Илиев и Чавдар Влъчков
Новият телевизионен сезон на „Пресечна точка” продължава. В сряда гости са певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.
В началото гостите обсъдиха има ли намаляване на цените на хранителните продукти. След това гостите обсъдиха промени ли се нещо през последните години в образованието.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петкова
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