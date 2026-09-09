Новият телевизионен сезон на „Пресечна точка” продължава. В сряда гости са певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.

В началото гостите обсъдиха има ли намаляване на цените на хранителните продукти. След това гостите обсъдиха промени ли се нещо през последните години в образованието.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова