Двадесет и пет години след атентатите от 11 септември 2001 г. републиканецът Джордж Буш-младши, който по онова време беше президент на САЩ, представя изложба със свои картини, вдъхновени от тези трагични събития. Изложбата е в президентския музей на бившия президент, намиращ се в Далас в щата Тексас, съобщава „Франс прес“.

Експозицията е озаглавена „Да си спомним за 11 септември“ и включва 16 картини. Те запечатват конкретни сцени от миговете, часовете и дните след събитията от 11 септември 2001 г., разтърсили страната и света. На половината от картините Буш-младши е нарисувал себе си в момента, в който научава за врязването на втори самолет в Южната кула на Световния търговски център в Ню Йорк, или пък насред пожарникарите в Ню Йорк, или пък как произнася реч в катедралата на Вашингтон.

На други картини акцентът е поставен върху американското знаме, носено от спасителите, или развяващо се пред поразения частично в атентатите Пентагон, или едва забележимо видимо насред ужаса в атакувания Манхатън. Някои картини се фокусират върху пожарникарите, които бяха на първа линия в спасително-издирвателните операции и дадоха много жертви в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.

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Посетители на изложбата казват, че за тях е разтърсващо да гледат картините на един бивш президент, станал свидетел на атентатите в САЩ отпреди 25 години и че от тези платна те добиват много по-добра представа за събитията от 11 септември 2001 г., отколкото от сухи разкази.

Джордж Буш-младши навърши 80 години през юли. Той беше начело на САЩ от осем месеца, когато бяха извършени терористичните актове в Ню Йорк и Вашингтон.

Буш-младши започва да рисува през 2012 г., три години след като приключва вторият му президентски мандат. Той казва, че се е вдъхновил от есето на Уинстън Чърчил, озаглавено „Рисуването като развлечение“.

Буш-младши вече представи няколко изложби, вдъхновени от ветерани от американската армия и от американци с имигрантски произход.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Ивета Костадинова