Полицията в Монтана разследва предполагаеми злоупотреби с европейски средства при изпълнението на два проекта на Община Брусарци. Проверяват се ремонтите на местното СУ „Христо Ботев“ и на сградата на общинската администрация, финансирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Разследването е започнало след сигнал за нерегламентирано усвояване на средства и предполагаеми нарушения от длъжностни лица в общината при реализацията на проекти с европейско финансиране.

Полицейска акция в община Брусарци, разследват кмета за престъпление по служба

В рамките на действията служители на Областната дирекция на МВР в Монтана са извършили огледи, претърсвания и разпити в сградата на Община Брусарци, в местно учебно заведение и в частен имот в село Дъбова махала. Иззети са и документи, свързани с проверяваните дейности.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по служба. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана. Окръжният прокурор Росен Петков, че са назначени експертизи. Те трябва да установят дали е извършено престъпление и, ако бъдат доказани нарушения, какъв е размерът на нанесените щети.

Спецакция в община Брусарци заради проекти по Плана за възстановяване

Кметът на Брусарци Наташа Михайлова потвърди пред БТА, че проверката обхваща двата проекта - за ремонта на училището и на общинската сграда. Тя заяви, че ще изчака приключването на проверката, преди да коментира резултатите от нея.

Михайлова е била в полицията в Монтана за снемане на сведения. Кметът заяви, че няма притеснения относно начина, по който са изпълнени проектите.

Редактор: Цветина Петкова