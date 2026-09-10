Автомобил без регистрационни номера е предизвикал катастрофа на пътя между видинските села Медовница и Ружинци, а шофьорът му е избягал, съобщи кореспондентът на БТА Росен Младенов.

Катастрофата е станала на 9 септември. По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загубил контрол, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е ударил в камион с полска регистрация, който е теглел полуремарке.

Шофьор катастрофира с кола без регистрационни номера в Старозагорско и избяга

При сблъсъка тежкотоварният автомобил се е преобърнал на дясната си страна. Влекачът и полуремаркето са със значителни материални щети. Вместо да остане на мястото на произшествието, водачът на автомобила без регистрационни табели е напуснал района. По случая е започнало досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.

Редактор: Цветина Петкова