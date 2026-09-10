Цените на петрола продължават рязко нагоре на фона на задълбочаващия се конфликт в Близкия изток и нарастващите рискове за ключовите морски маршрути за доставки. Допълнително напрежение на пазарите предизвика настъплението на подкрепяните от Иран йеменски хути към стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Сортът „Брент“ с доставка през ноември поскъпна с 3,58% до 104,83 долара за барел. По-рано през деня цената достигна 105,84 долара - най-високото ѝ равнище от май.

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Американският лек суров петрол WTI с доставка през октомври също отбеляза силен ръст - с 3,66% до 99,57 долара за барел. В рамките на търговията той премина психологическата граница от 100 долара и достигна 100,88 долара.

Основната причина за новото поскъпване е опасението, че военните действия могат още повече да ограничат доставките на петрол от Близкия изток. Хутите обявиха, че са установили контрол над йеменския пристанищен град Моха на Червено море. Това ги приближава до Баб ел-Мандеб - един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа.

Значението на протока нарасна още повече след началото на войната, тъй като от другата страна на Арабския полуостров Иран блокира Ормузкия проток - ключов маршрут за световната търговия с петрол.

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Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия още през юли и извършиха атаки срещу кораби в региона. Нападенията срещу саудитската петролна инфраструктура и корабоплаването в Червено море създават допълнителни затруднения за Рияд. Според последния месечен доклад на ОПЕК добивът на Саудитска Арабия, който се възстанови през юли, отново леко е намалял през август.

Допълнителен натиск върху пазара оказва и ескалацията на военните действия между САЩ и Иран от края на август.

Особено сериозен е спадът на трафика през Ормузкия проток. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че през него са преминавали малко под 11 млн. барела петрол дневно.

Редактор: Цветина Петкова