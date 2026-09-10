Кой е човекът зад титлите, операциите и постиженията? „Кой е проф. Александър Чирков?“ – нов филм търси отговора не само в медицинската му биография, а и в начина, по който е разбирал добротата, отговорността и смисъла да лекуваш.

„През 2021 г. се срещнах с него, за да го попитам дали ще ми разреши да направя филм за него, защото той е много сниман, включително от всички телевизии, и не се осмелявах да направя филм за него“, разказа продуцентът Цвета Коева в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS. Тя допълни, че анестезиологът д-р Петков й е дал старт да снима с него.

„Той е личен приятел, работил е в „Света Екатерина“, поканен е от проф. Чирков да работи с него. Започнахме със Силвестър Силвестров да снимаме, да правим интервюта. Нямахме финанси и аз като продуцент започнах да търся пари за реализирането на този филм. През 2023 г. кандидатствах във Фонд „Култура“ с дебютант режисьор Елма Нейкова, спечелихме конкурса и тогава тръгна процесът“, сподели още Коева.

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Филмът дойде със заглавието си, искахме да отговорим на въпроса кой е проф. Чирков, каза продуцентът. „Искахме да отговорим на всички каква е мисията му, какъв е характерът му, какво е направил той за България“, уточни тя. По думите ѝ проф. Чирков никога не се е откъсвал от това да мечтае за България. „Да се върне в България, да направи такава болница, да създаде такъв екип. Аз го сравнявам с Левски, защото това е мисия“, категорична беше Цвета Коева.

По думите ѝ младите хора много малко са чували за проф. Чирков и когато филмът беше представен в Плевен, Стара Загора, Бургас, Варна те се тълпяха да го гледат. „Младите хора имат нужда от визията за доброта, защото, както е казал професора, злобата разрушава сърдечната система. Това е филм-мисия“, заяви още Коева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова