Съд в Турция осъди лидера на турската опозиционна „Нова партия“ Йозгюр Йозел да заплати на турския президент Реджеп Тайип Ердоган обезщетение в размер на 800 000 турски лири (14 140 евро) заради свои миналогодишни изказвания, съобщи "Си Ен Ен Тюрк", позовавайки се на съобщение от адвоката на Ердоган Хюсеин Айдън.

Според съобщението на Айдън с днешното си постановление 44-ти граждански съд в Анкара задължава Йозел да заплати обезщетение от 800 000 турски лири на Ердоган за „нанесени морални щети чрез неоснователни твърдения и обиди по адрес на президента“ при общо три случая от миналата година.

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По думите на Айдън обезщетенията са разделени по следния начин: 200 000 турски лири за изказване на Йозел от затвора „Мармара“ на 13 август 2025 г.; 300 000 лири за изказване по време на митинг в истанбулския район Байрампаша също на 13 август и 300 000 лири за изказване по време на митинг в турския град Айдън на 18 август 2025 г.

Това е вторият подобен случай от тази година, след като през май Йозел бе осъден да заплати обезщетение в размер на 300 000 турски лири (5677 евро) на Ердоган заради други изказвания по негов адрес.

Редактор: Ивета Костадинова