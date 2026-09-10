Българската агенция по безопасност на храните установи 2,2 тона храни с неизвестен произход при проверка на два автобуса и един микробус. Превозните средства са спрени на входа на село Крушевец, община Созопол, след сигнал от „Гранична полиция“. Те са влезли в страната през ГКПП „Малко Търново“.

Снимка: БАБХ

Инспекторите от Бургас са открили в багажните отделения 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички със сирене и кайма. Месото е било разпределено в 58 сака, като всички продукти са били без етикети, идентификационна маркировка и документи за произход. Превозните средства са били с турска и румънска регистрация.

Снимка: БАБХ

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При допълнителен обход в близка гориста местност граничните полицаи са открили още 360 кг овчи изрезки, опаковани по идентичен начин.

Снимка: БАБХ

Цялото количество храни е насочено за унищожаване. На тримата водачи са съставени актове за административни нарушения. От БАБХ напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения на горещия телефон 0700 122 99 или чрез електронната форма на сайта на агенцията.

Редактор: Мария Барабашка