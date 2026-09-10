Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че има данни за опити високопоставени представители на съдебната власт да влияят върху процеса по избор на нов Висш съдебен съвет. Пред журналисти в Ловеч той подчерта, че подобен натиск не идва от правителството и категорично отрече министри да са се намесвали в процедурата, съобщи кореспондентът на БТА Светломира Анастасова.

„Искам да ви уверя, че от страна на Министерството на правосъдието и от останалите министри такъв натиск не е оказван и няма да бъде оказан“, заяви Найденов. По думите му всяка информация за опити за въздействие върху избора трябва да бъде проверявана сериозно, а компетентните институции да реагират според правомощията си.

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Министърът призова да бъдат прекратени и спекулациите, свързващи членове на кабинета с ходатайства, неофициални срещи или опити за влияние върху процеса. „Аз категорично ги отричам“, подчерта той.

Найденов съобщи, че Министерството на правосъдието е готово да приема конкретни сигнали за натиск, като заяви, че лично ще ги разглежда. Той отправи покана и към магистрати, както и към професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, да потърсят министерството, ако се чувстват притискани, заплашвани или поставени под въздействие.

„Изпълнителната власт, в рамките на своите правомощия, ще бъде безкомпромисна“, увери правосъдният министър.

По думите му законовите срокове предвиждат новият състав на ВСС да бъде избран до средата на ноември. За това обаче ще е необходимо политическо съгласие в Народното събрание.

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Найденов изрази надежда парламентарните формации да успеят да съберат необходимото мнозинство от 160 депутати около подходящи кандидати. Според него възможността за обновяване на кадровия орган на съдебната власт е била пропиляна през последните четири години на политическа нестабилност.

Изборът на нов ВСС според министъра трябва да даде възможност да бъдат възобновени редица забавени процедури в съдебната система. Сред тях са изборите на главен прокурор и председател на Върховния административен съд, както и спрени в момента конкурси за магистрати.

Найденов уточни, че новият главен прокурор ще бъде избран именно от ВСС като компетентен за това орган. Той обаче обеща процедурата да се различава от провежданите досега и да бъде значително по-публична.

Редактор: Цветина Петкова