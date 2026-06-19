След два дни обсъждания в парламентарната комисия по правни въпроси е постигнато съгласие по текстовете от Закона за съдебната власт, които ще позволят да започне процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към ВСС. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов чрез публикация в социалните мрежи.

„Доволен съм, че по тази тема беше постигнат консенсус. Българската съдебна система не може повече да функционира с органи с отдавна изтекли мандати. Необходимо е най-накрая да осигурим легитимно обновяване на органите, които управляват и осъществяват контрол върху съдебната власт“, заяви Найденов.

Реформи в правосъдието: Как ще протече процесът по смяната на членовете на ВСС

По думите му по време на обсъжданията са били направени и редица други предложения, свързани с функционирането на съдебната система. Част от тях засягат кариерното развитие на магистратите, правомощията на административните ръководители и организацията на работа в органите на съдебната власт.

„Това са важни теми. Те обаче изискват по-задълбочено обсъждане с професионалната общност и достатъчно време за качествена законодателна работа“, посочи правосъдният министър.

Промените в Закона за съдебната власт влизат за обсъждане в ресорната комисия

Според него на този етап фокусът е поставен върху най-неотложната задача - създаването на условия за избор на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към ВСС. Найденов пое ангажимент предложенията, които са били оттеглени или са останали извън настоящия законопроект, да бъдат допълнително преработени и внесени по надлежния ред чрез Министерския съвет.

„Сред тях са текстове, свързани с вътрешните процедури в съдебната система, включително тези за кариерно израстване“, уточни министърът.

Предстои проектът за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт да бъде разгледан и окончателно приет в пленарната зала на Народното събрание.

На първо четене: Депутатите от правната комисия в НС подкрепиха и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт

Правосъдният министър подчерта, че с приемането на промените няма да приключи дебатът за съдебната реформа. „Това бе необходима първа стъпка към решаването на един дълго отлаган проблем“, заяви Найденов и добави, че работата по останалите важни промени в съдебната система продължава.

Редактор: Цветина Петкова