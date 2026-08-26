Правосъдният министър Николай Найденов призова съдиите, прокурорите и следователите да не се поддават на натиск при избора на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет. В публикация във Facebook той подчерта, че вотът трябва да бъде свободен и основан единствено на личната преценка на магистратите.

„Не се поддавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида“, написа Найденов. По думите му магистратите не трябва да се страхуват от влиятелни фигури в съдебната система. „Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета“, заяви той.

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Министърът отправи и предупреждение към хора, за които твърди, че са се „прегрупирали в нечий следователски кабинет“. Найденов не посочва конкретни имена, но заявява, че действията им не остават незабелязани и че те „не са забравени“.

Според правосъдния министър предстоящият избор ще има решаващо значение за начина, по който ще изглежда съдебната система през следващите пет години.

„Призовавам съдиите, прокурорите, следователите да направят своя осъзнат и свободен избор, който да подчертае, че тяхната независимост не е избледняващ текст в Основния закон“, посочи Найденов.

Той призова магистратите да гласуват според вътрешното си убеждение, професионалната си преценка и интегритета си. „Направеният избор за ВСС ще предопредели облика на съдебната система в следващите пет години“, подчерта министърът.

Найденов припомни и позицията си, изразена при представянето на раздел „Правосъдие“ от управленската програма за периода 2026-2030 г. Според него ключов момент за промените в съдебната система е именно изборът на новите членове на ВСС - както от парламентарната, така и от професионалната квоти.

Редактор: Цветина Петкова