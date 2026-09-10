Двама души са арестувани в Лондон по подозрение, че подпомагали иранската разузнавателна служба. Задържани са 60-годишен мъж и 42-годишна жена в жилища в столицата на Великобритания на 9 септември като част от разследване на предполагаеми нарушения на Закона за националната сигурност (NSA).

Смята се, че двамата подпомагали чуждестранна разузнавателна служба, но са освободени под гаранция при строги условия до края на октомври. Арестите са извършени след два обиска, проведени в имоти в северната и северозападната част на Лондон през юни, допълниха от полицията.

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„През последната година наблюдаваме значително увеличаване на темпото на работата ни, свързана с националната сигурност и заплахите от страна на държави. Това разследване е продължение на тази работа. Както показахме и в този случай, ако подозираме, че дадена дейност може да застраши сигурността на Обединеното кралство или обществото, няма да се поколебаем да предприемем действия“, каза ръководителят на отдела за борба с тероризма в Лондон командир Хелън Фланаган.

Фланаган допълни, че нивото на терористична заплаха във Великобритания остава „сериозно“ и призова гражданите да бъдат бдителни.

Редактор: Дарина Методиева