Двама протестиращи на 28 и 33 години са изтръгнали иранското знаме от пилона в комплекса на посолството на Иран в Берлин, съобщи ДПА, цитирана от "24 часа" .

Това се е случило снощи, когато група демонстранти, развяващи ирански знамена отпреди Ислямската революция, се е приближила до посолството в югозападната част на германската столица. Те са отклонили вниманието на охраната, което е позволило на двамата мъже да прескочат оградата на дипломатическия комплекс.

След като са изтръгнали настоящото иранско знаме от пилона, мъжете са направили опит да издигнат две ирански знамена отпреди Ислямската революция, но без успех. Впоследствие охраната на посолството е използвала лютив спрей, за да ги принуди да напуснат комплекса.

Двамата мъже са били задържани извън пределите на посолството. Полицията е започнала разследване срещу общо шестима души по подозрения за увреждане на имущество, незаконно проникване в чужд имот, както и оскверняване на националното знаме и национални символи.

Инцидентът се случва на фона на демонстрации, проведени през последните дни в редица европейски държави в знак на солидарност с масовите протести в Иран. Първоначално започнали като израз на недоволство срещу продължителните икономически проблеми в страната, протестите прераснаха в най-голямото протестно движение в Ислямската република от години.

Иранските сили за сигурност отговориха на демонстрациите с огромни репресии. По данни на правозащитната организация „Хенгау“ от началото на протестите в края на декември миналата година досега са убити над 2500 души.

