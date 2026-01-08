Причината за недоволството е нарастващата бедност в страната

Недоволството в Иран ескалира. На любителски кадри се вижда как демонстранти разкъсват националния флаг по време на протест срещу нарастващата бедност.

Протести и стачки заляха Иран заради инфлацията и валутната криза

Настоящите протести са най-мащабните от три години насам. Те започнаха миналия месец, след като собственици на магазини в Техеран недоволстваха от обезценяването на местната валута. Демонстрациите се разраснаха и обхванаха цялата страна на фона на икономическа несигурност и орязване на политически и социални права.

Властите предприеха реформи и обявиха, че ще дадат на всеки гражданин по 7 долара месечно за закупуването на основни хранителни стоки в определени за целта магазини.

Редактор: Калина Петкова

