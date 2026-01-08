Причината за недоволството е нарастващата бедност в страната
Недоволството в Иран ескалира. На любителски кадри се вижда как демонстранти разкъсват националния флаг по време на протест срещу нарастващата бедност.
Протести и стачки заляха Иран заради инфлацията и валутната криза
Настоящите протести са най-мащабните от три години насам. Те започнаха миналия месец, след като собственици на магазини в Техеран недоволстваха от обезценяването на местната валута. Демонстрациите се разраснаха и обхванаха цялата страна на фона на икономическа несигурност и орязване на политически и социални права.
Iranian anti-regime protesters lowered and tore down a large flag of the Islamic Republic in Mashhad, Iran’s third-largest city with a population of about 3.4 million.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026
🦁☀️ pic.twitter.com/8viH77C66G
Властите предприеха реформи и обявиха, че ще дадат на всеки гражданин по 7 долара месечно за закупуването на основни хранителни стоки в определени за целта магазини.Редактор: Калина Петкова
