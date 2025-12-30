Протести и стачки заради растяща инфлация и девалвация на валутата заляха Иран. Демонстрациите обхванаха столицата Техеран и няколко други града, като към търговците се присъединиха и студенти.

Недоволството започна в неделя, след като собственици на магазини в центъра на Техеран обявиха стачка. Това стана, след като иранският риал падна до рекордно ниско ниво спрямо американския долар.Правителството обяви, че признава правото на хората да протестират и ще изслуша исканията им. Президентът на страната обяви, че е наредил на вътрешния министър да проведе разговори с представители на протестиращите.

Йемен обяви извънредно положение

