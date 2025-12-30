Йемен обяви извънредно положение, след като сепаратисти завзеха обширни територии от страната.

Ръководителят на президентския съвет на Йемен обяви извънредно положение и прекрати споразумението за сигурност с Обединените арабски емирства (ОАЕ), след като подкрепяни от Абу Даби сепаратисти завзеха обширни земи от територията.

„Съвместното споразумение за отбрана с Обединените арабски емирства се отменя“, се казва в изявление, докато с отделен указ беше въведено 90-дневно извънредно положение, включващо 72-часова въздушна, морска и сухопътна блокада.

