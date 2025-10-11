Лидерът на йеменското движение „Ансар Аллах“ Абдел Малик ал-Хути нареди спиране на ударите по израелска територия, както и на атаките срещу търговски кораби в Червено море и Аденския залив, стига Израел да спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Това съобщи източник от движението пред ТАСС.

„Всички операции срещу израелския враг и свързаните с него търговски кораби се преустановяват, тъй като активната фаза на войната в Газа е приключила. Лидерът нареди да се следи спазването от страна на Израел на условията на споразумението. По-нататъшните действия на Йемен в подкрепа на палестинците ще зависят от това“, каза той.

Според него хутите са готови да възобновят атаките, ако Израел наруши условията на споразумението за прекратяване на огъня, включително тези, свързани с освобождаването на палестински затворници и хуманитарния достъп до ивицата Газа.

На 6 октомври израелските и делегациите на Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на конфликта в ивицата Газа, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция. На 9 октомври страните подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп. Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.

