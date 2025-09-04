Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани да подложи подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути на „десетте египетски бедствия”, описани в Библията. Изявлението му беше направено след нова серия рекетни атаки срещу Израел, предаде „АФП”.

„Хутите отново изстрелват ракети по Израел. Бедствие на мрак, бедствие върху първородните – ще завършим и дестетте язви”, написа Кац в социалната мрежа Х. С думите си той се позова на библейските наказания, които според книгата „Изход” Бог изпратил върху Египет, за да освободи израилтяните от робство.

По-рано в четвъртък израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от Йемен, е паднала извън територията на Израел – ден след като две други ракети на хутите бяха прехванати.

Бунтовниците обещаха да засилят атаките си, след като при израелски въздушни удари миналата седмица загинаха техният премиер и още 11 високопоставени представители на движението.

От октомври 2023 г., когато започна войната в Газа, хутите многократно изстрелват ракети и дронове към Израел, оправдавайки действията си с твърдението, че действат „в подкрепа на палестинците“.

Израел отговори с няколко вълни от удари по Йемен, насочени срещу пристанища и стратегически обекти под контрола на бунтовниците, включително и в столицата Сана.

Редактор: Петър Иванов