Изявлението беше направено след нова серия ракетни атаки срещу Тел Авив
Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани да подложи подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути на „десетте египетски бедствия”, описани в Библията. Изявлението му беше направено след нова серия рекетни атаки срещу Израел, предаде „АФП”.
„Хутите отново изстрелват ракети по Израел. Бедствие на мрак, бедствие върху първородните – ще завършим и дестетте язви”, написа Кац в социалната мрежа Х. С думите си той се позова на библейските наказания, които според книгата „Изход” Бог изпратил върху Египет, за да освободи израилтяните от робство.
По-рано в четвъртък израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от Йемен, е паднала извън територията на Израел – ден след като две други ракети на хутите бяха прехванати.
Бунтовниците обещаха да засилят атаките си, след като при израелски въздушни удари миналата седмица загинаха техният премиер и още 11 високопоставени представители на движението.
От октомври 2023 г., когато започна войната в Газа, хутите многократно изстрелват ракети и дронове към Израел, оправдавайки действията си с твърдението, че действат „в подкрепа на палестинците“.
Израел отговори с няколко вълни от удари по Йемен, насочени срещу пристанища и стратегически обекти под контрола на бунтовниците, включително и в столицата Сана.Редактор: Петър Иванов
