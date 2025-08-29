Снимка: iStock
Това съобщи Time of Israel
Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, съобщи Time of Israel.
Йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ посочиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.
🚨🇮🇱🇾🇪 Yemen Houthi's “Prime Minister” Ahmed al-Rahawi has been eliminated. pic.twitter.com/UoaAikQRLV— Terror Alarm (@Terror_Alarm) August 29, 2025
От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 29, 2025
The Prime Minster of the Houthi Government in Yemen, Ahmed al-Rahawi, was killed in yesterday’s Israeli airstrikes against a top Houthi military meeting in Yemen pic.twitter.com/stMjuknVF6
Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.Редактор: Цветина Петрова
