Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, съобщи Time of Israel.

Йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ посочиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.

От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.

Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Time of Israel

