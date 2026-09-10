България търси нови възможности за задълбочаване на отношенията си с Китай и превръщането на добрите двустранни контакти в конкретни икономически, технологични и институционални партньорства. Във рамките на поредица от срещи в Пекин български представители обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството в областта на земеделието, туризма, военното образование и отбранителната индустрия.

Част от разговорите се проведоха в рамките на 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

България и Китай търсят инвестиции в рамките на стратегическото си партньорство

По време на заседанието заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков заяви, че страната ни търси възможности за технологично партньорство с китайски компании, увеличаване на инвестициите и разширяване на износа на български продукти за китайския пазар.

► Фокус върху технологиите и земеделието

Сред приоритетните направления е модернизацията на напоителната инфраструктура в България. По думите на Неделков страната ни има интерес от сътрудничество с китайски компании при въвеждането на автоматизация, електроника, машинно-технологично оборудване и интелигентни системи за управление на напоителните и отводнителните съоръжения.

Според заместник-министъра двустранните отношения се развиват активно и в научно-техническата сфера. Българската Селскостопанска академия има дългогодишни контакти с Китайската академия за селскостопански науки, като сътрудничеството включва научен обмен и трансфер на технологии. Съществуват и действащи партньорства с академии за селскостопански науки в китайските провинции Хейлундзян, Вътрешна Монголия, Юннан и Дзянси.

Снимка: МЗХ

България разглежда като важна възможност и участието си в развитието на аграрните отношения между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Страната ни продължава да развива сътрудничеството с Китай и чрез формата „14+1“, като Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство към Министерството на земеделието и храните подпомага български компании от земеделския и хранително-вкусовия сектор да участват в изложения и панаири в Китай.

Сред инициативите на Центъра са развитието на демонстрационни зони за сътрудничество в областта на селското стопанство, както и създаването на логистични центрове и павилиони за електронна търговия със селскостопански стоки.

Снимка: МЗХ

Основната цел, очертана от българската страна, е съществуващите добри отношения да доведат до конкретни икономически резултати - повече инвестиции, достъп до нови технологии и по-силно присъствие на българските производители и износители на китайския пазар.

► България със стремеж към по-голямо присъствие на китайския туристически пазар

Друг важен сектор в двустранните отношения е туризмът. Министърът на туризма д-р Илин Димитров определи Китай като един от най-големите туристически пазари в света и заяви, че България трябва да увеличи видимостта си сред китайските туристи.

По време на срещата му с министъра на културата и туризма на Китай Сун Йели в Пекин са обсъдени възможностите за увеличаване на туристическия обмен и създаване на по-тесни контакти между туристическия бизнес на двете страни.

Българската страна е представила потенциала на страната като туристическа дестинация, като сред основните предимства са посочени богатото културно-историческо наследство, балнео- и СПА туризмът, природните забележителности, виненият и гастрономическият туризъм.

Снимка: МТ

Сред обсъдените конкретни мерки са възможностите за създаване на директна въздушна връзка между България и Китай, както и ускоряване на процедурите за издаване на визи за китайски туристи. Според българската страна подобни стъпки биха улеснили пътуванията и биха създали условия за по-значителен ръст на туристическия обмен.

Обсъдено е и организирането на икономически форум между китайски и български туроператори по време на Фестивала на розата в Казанлък. Идеята е да бъдат създадени нови бизнес контакти и да се насърчи разработването на съвместни туристически продукти.

В рамките на срещата министър Димитров е отправил и официална покана към китайския си колега да посети България, като е подчертана готовността на страната ни диалогът между двете държави да продължи чрез конкретни инициативи.

► Сътрудничество и във военното образование

Паралелно с икономическите и туристическите теми България и Китай обсъждат и развитието на отношенията в сферата на отбраната и военното образование.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република Дай Цинли. Двамата са обсъдили традиционно добрите отношения между България и Китай и перспективите за тяхното развитие.

Александър Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и готова за ново ниво на партньорство

Особено внимание е отделено на военнообразователното сътрудничество и обмена на обучаеми между военните академии на двете държави. Българската страна е дала висока оценка на интереса на Китай към Военната академия „Г. С. Раковски“, където китайски офицери продължават обучението си в магистърски програми на стратегическо и оперативно ниво.

Според министър Стоянов военнообразователният обмен има значение не само за подготовката на кадри, но и за изграждането на устойчиви контакти между двете държави. Завършилите военните образователни институции на България и Китай могат да се превърнат в своеобразен мост между двете страни и да допринасят за обмена на опит и знания.

В разговорите е засегнато и участието на китайски компании в Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“. Българската страна е изразила очакване на следващото издание на изложението през 2028 г. да се включат още повече китайски компании, които да представят развитието на технологиите в отбранителния сектор.

На срещата присъства и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов.

Редактор: Георги Иванов