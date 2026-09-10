Снимка: Getty Images
Режисьори са Ювал Абрахам и Рахел Зор
Нов документален филм на отличените с „Оскар“ израелски режисьори Ювал Абрахам и Рахел Зор, посветен на масовите убийства на палестински цивилни в Газа, получи 25-минутни овации при премиерата си на кинофестивала във Венеция.
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След прожекцията публиката аплодира режисьорите без прекъсване в продължение на 25 минути. Така филмът надмина 23-минутните овации, с които миналата година беше посрещнат „Гласът на Хинд Раджаб“ - документална драма за убийството на петгодишно палестинско момиче от израелските сили. Смяташе се, че тогавашните овации са били рекорд за фестивала.
Gaza Doc ‘NAZA’ Gets 25-Minute Venice Ovation, Setting New Festival Record https://t.co/v3czhujIuQ— Deadline (@DEADLINE) September 10, 2026
Докато Абрахам и Зор преминаваха по червения килим в дъждовна Венеция, от събралите се хора се чуваха възгласи „Свободна Палестина!“ и „Свободен Израел!“.
The Gaza documentary “NAZA” earned a massive 24.5-minute #VeniceFilmFestival ovation as the crowd cheered and waved Palestinian flags.— Variety (@Variety) September 10, 2026
This marks the longest-ever standing ovation at Venice, beating the 22-minute ovation for “The Voice of Hind Rajab” last year, and perhaps the… pic.twitter.com/WuE0Lr7ZFi
Очевидният ентусиазъм към „Гласът на Хинд Раджаб“ миналата година превърна филма във фаворит за голямата награда на кинофестивала във Венеция. В крайна сметка той спечели втората награда на фестивала, като се появиха информации за разногласия сред членовете на журито.Редактор: Цветина Петрова
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