Режисьори са Ювал Абрахам и Рахел Зор

Нов документален филм на отличените с „Оскар“ израелски режисьори Ювал Абрахам и Рахел Зор, посветен на масовите убийства на палестински цивилни в Газа, получи 25-минутни овации при премиерата си на кинофестивала във Венеция.

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След прожекцията публиката аплодира режисьорите без прекъсване в продължение на 25 минути. Така филмът надмина 23-минутните овации, с които миналата година беше посрещнат „Гласът на Хинд Раджаб“ - документална драма за убийството на петгодишно палестинско момиче от израелските сили. Смяташе се, че тогавашните овации са били рекорд за фестивала.

Докато Абрахам и Зор преминаваха по червения килим в дъждовна Венеция, от събралите се хора се чуваха възгласи „Свободна Палестина!“ и „Свободен Израел!“.

Очевидният ентусиазъм към „Гласът на Хинд Раджаб“ миналата година превърна филма във фаворит за голямата награда на кинофестивала във Венеция. В крайна сметка той спечели втората награда на фестивала, като се появиха информации за разногласия сред членовете на журито. 

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

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