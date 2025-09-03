„Гласът на Хинд Раджаб“, драмата за Ивицата Газа на режисьора Каутер Бен Хания, беше посрещната с възторг по време на световната си премиера на филмовия фестивал във Венеция. Овациите, които екипът получи, продължиха 21-минути. Публиката в залата стана на крака, което предизвика силни емоции и сълзи.

The Voice of Hind Rajab, a Gaza drama from filmmaker Kaouther Ben Hania, receives a rapturous reception here after its world premiere here at the Venice Film Festival, receiving a 21-minute standing ovation, the longest at the 82nd festival. Lots of sobbing and tears throughout.… pic.twitter.com/tuttxTPjca — The Hollywood Reporter (@THR) September 3, 2025

♦ Преди премиерата Хоакин Финикс и Рууни Мара минаха по червения килим, заедно с екипа на лентата. Те, заедно с Брад Пит, Алфонсо Куарон и Джонатан Глейзър, станаха изпълнителни продуценти на филма.

Обичайната шумна атмосфера на червения килим беше приглушена. Бен Хания, актьорският състав, състоящ се само от палестинци, Финикс и Мара бяха облечени в черно. Те носеха снимка на 6-годишната Хинд Раджаб, героинята на филма и жертва на войната в Газа. Вместо пулсиращата хаус музика, типична за събитието, пристигането беше съпроводено от мрачни ембиент ноти. Директорът на фестивала Алберто Барбера влезе под ръка с Бен Хания в кино Sala Grande.

Документална драма „Гласът на Хинд Раджаб“ е изградена около реалните спешни обаждания на шестгодишната Хинд Раджаб. Драмата пресъздава събитията около нейното убийство през януари 2024 г. Момичето бяга от Газа с кола с четиримата си братовчеди, леля си и чичо си, когато попада под обстрел на израелски военни. Филмът е базиран на записите от телефонните разговори между Хинд Раджаб и доброволците на Червения полумесец, които се опитват да поддържат линията с детето, докато правят всичко възможно, за да я спасят.

Парамедици от Палестинското дружество на Червения полумесец (PRCS) успяват по-късно да стигнат до колата на Хинд, но всички били загинали. Освен това установяват, че линейката, която е пътувала към мястото след обаждането на момичето, е била бомбардирана, при което загиват двама души - Юсуф ал-Зейно и Ахмед ал-Мадхун.

Историята на Хинс се превърна в един от най-тревожните символи на войната.

Със старта на кинофестивала във Венеция холивудските гиганти Брад Пит, Хоакин Финикс, Руни Мара, Алфонсо Куарон и Джонатан Глейзър се присъединиха към лентата като изпълнителни продуценти.

Снимка: Getty Images

♦ Режисьорката на „ Гласът на Хинд Раджаб “ Каутер Бен Хания и нейният актьорски състав бяха посрещнати с бурни овации от журналистите по време на пресконференцията за филма.

Една от звездите на лентата, Саджа Килани, откри събитието с отрезвяващо изявление.

„От името на всички нас, актьорите: Не е ли достатъчно? Стига с масовите убийства, глада, дехуманизацията, разрушенията, продължаващата окупация“, каза тя.

Remember when the IDF murdered 6 yr old Hind Rajab by shooting at the car she was hiding in over 335 times?



Another tragic mishap?



Keep showing Benjamin the Bastard more things he should deeply regret… https://t.co/hqRQlAqltn pic.twitter.com/5MTv52u0Zm — Samia Siddiqui (@sami_qui89) August 25, 2025

„Гласът на Хинд е един сред десетките хиляди деца, убити през последните две години. Това е гласът на всяка дъщеря и всеки син с правото да живеят, да мечтаят. Всичко това им беше откраднато пред широко отворените очи. Зад всяко число стои история, която никога не е била разказана. Нейната история е за дете, което плаче. Никой не може да живее в мир, когато дори едно дете е принудено да се моли за оцеляване", каза тя.

Бен Хания сподели, че присъединяването на такива звездни имена от голямото кино показва, че израелският премиер Бенямин Нетаняху „губи културната война“ в Холивуд. Тя изрази надежда, че участието им във Венеция "ще означава нещо“.

Снимка: Getty Images

„Видяхме, че по света се разпространява мнението, че умиращите в Газа са косвени щети. Това е толкова дехуманизиращо. И затова киното, изкуството и всякакъв вид изразяване на позиция са много важни – за да се даде глас и лице на тези хора“, каза тя.

„Те са тук, за да подкрепят филма и аз съм много щастлива. Никога през живота си не съм мислела, че това е възможно, така че съм много благодарна за подкрепата им“, добави Бен Хания, визирайки големите звезди, които станаха изпълнителни продуценти.

Актрисата Клара Хури сподели, че целият екип често са били „в сълзи“ по време на снимките.

„Lсички бяха ангажирани - заради каузата, заради случващото се в Газа и заради геноцида, който все още продължава", посочи тя.

„Справедливостта е много важна, но все още не сме я постигнали. Ние казваме: „Стига! Стига с този геноцид. В един идеален свят се надявам на справедливост за Хинд и всички убити. Но сме далеч от това“, добави Хания.

♦ След световната си премиера в конкурса на Лидо в сряда, „Гласът на Хинд Раджаб“ ще направи своя северноамерикански дебют на филмовия фестивал в Торонто.

♦ „Гласът на Хинд Раджаб“ е избран за конкурса за най-добър международен игрален филм на 98-ите награди „Оскар“.

♦ Бен Хания беше номинирана за наградата на Академията за най-добър документален филм през 2024 г. за „Четири дъщери“. Предишният ѝ филм „Човекът, който продаде кожата си“ беше номиниран за "Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм през 2021 г.

Победителите на филмовия фестивал във Венеция ще бъдат обявени на церемония в събота, 6 септември.

Редактор: Цветина Петрова