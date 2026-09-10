„Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят”. Това заяви Андрей Гюров по време на учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне неговата кандидатура и тази на Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

Гюров заяви, че влиза в битката с разбирането, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото. „Тази промяна е необходима, защото и последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещото развитие на страната в променящия се свят. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите пороци зад нови маски”, каза Андрей Гюров пред Инициативния комитет и пред журналисти.

„Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки. Искам да уверя всеки български гражданин, че когато с вашата подкрепа бъда избран за президент, няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", каза Гюров.

Учредиха Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Гюров и Кандев

Според него българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години. „Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и на нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната", каза Андрей Гюров.

Освен това смята, че истинското единение на българската нация трябва да е насочено към значимите национални цели и каузи, които да гарантират правата и интересите на всички български граждани.

„Ще работя за това всеки български гражданин, независимо от неговия етнос, религия, местоживеене, социално положение и образование, да намери своето място в развитието на страната", обеща Гюров.

Убеден е същи, че България трябва да се утвърждава като демокрация и неразделна част от обединена Европа.

„Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят. Уверявам ви, че българският национален интерес ще бъде отстояван във всяко мое действие и във всяка моя позиция”, каза Гюров.

Той каза, че ще използва правомощията си, за да работи за реформата на съдебната система, за дълбоки промени в правоохранителния сектор, за борба с корупцията и ограничаването на влиянието на олигархични кръгове.

„Ще използвам докрай онези правомощия, които Конституцията дава на президента при назначаването на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, при правото на вето и при сезирането на Конституционния съд. Тези решения ще бъдат взимани публично и мотивирано, а не зад затворени врати. Това е моят ангажимент и по него може да бъде съдена работата ми", каза Гюров.

Обеща да търси диалог с всички други институции.

„Разчитам на подкрепата на всички свободни български граждани, които не искат страната ни да се връща назад и които вярват, че имаме всичко необходимо, за да преминем през изпитанията на времето, да съхраним и развием нашата България като модерна и достойна европейска държава. Вярвам, че заедно можем да го направим, за да оставим на децата ни и на тези, които идват след нас, държава, с която могат да се гордеят. Вярвам, че ще победим за България", завърши Гюров.

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Редактор: Ина Григорова