Още едно бебе е напът в отбора ни по художествена гимнастика от Токио 2020. Олимпийската шампионка Лаура Траатс обяви, че със своя любим очакват първия си наследник.

Гимнастичката сподели емоционални кадри от морския бряг, на които двамата държат поредица от снимки от видеозон. Към публикацията Лаура добави трогателно послание: „Най-сладката благословия, която бихме могли да си пожелаем. Нямаме думи, с които да опишем колко сме благодарни. Нашето малко чудо е напът“.

Равносметката на едно "златно момиче": Каква беше за Стилияна Николова 2025 година

Това ще бъде третото бебе за златния ансамбъл, който донесе историческата титла на България. През 2024 г. Мадлен Радуканова стана майка на момиченце, което кръсти Карина, а година по-късно Ерика Зафирова също посрещна своята първа дъщеря.

Редактор: Мария Барабашка