-
Патриарх Даниил: Бог ни е дал велик дар - да бъде с нас
-
Чудото на Рождество: Изписват новородени в коледни чорапчета в болница в Русе
-
Традиции в "Студентски град": Защо две момичета сушат суджуци на балкон в общежитие
-
Католиците в Раковски посрещат най-светлия християнски празник
-
Диагноза "Страх": Как хора без медицинско образование изследват пациенти с биорезонанс
-
Хиляди посрещнаха Рождество Христово във Витлеем
Вижте какви цели си поставя младата ни надежда за догодина
Сребърната медалистка от Световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова гледа устремено и с вяра в себе си към следващата година. Основната цел пред най-добрата ни гимнастичка е спечелването на олимпийска квота за игрите в Лос Анжелис през 2028 година.
За какво още мечтае младата ни надежда в гимнастиката - гледайте във видеото.
Последвайте ни