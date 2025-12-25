Честито Рождество Христово!

По повод най-светлия християнски празник екипът на NOVA ви желае крепко здраве, искрени усмивки и обич! Нека топлина сгрява сърцата ви! Нека магията на коледната нощ да живее в домовете ви през цялата следваща година! В деня, в който се сбъдват желания, да се помолим за по-спокойно бъдеще в един по-добър свят!

Благодарим ви за доверието, което ни гласувате както и в хубавите, така и в по-трудните моменти! Нека заедно да си пожелаем повече добри новини!

Бъдете здрави и благословени!

Редактор: Станимира Шикова