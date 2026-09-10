Снимка: gettyimages
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Той ще оглави първата вечер на фестивала PHILLGOOD 2027 на 16 юли догодина
Британската попзвезда Роби Уилямс идва в Пловдив на 16 юли догодина.
Уилямс ще оглави първата вечер на фестивала PHILLGOOD 2027.
Роби Уилямс надмина „Бийтълс“ и оглави историческа класация
Британската по звезда е един от най-успешните музикални артисти в света с 90 милиона продадени албума. Билетите ще бъдат пуснати за обща продажба в понеделник.Редактор: Георги Иванов
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