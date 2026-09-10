Британската попзвезда Роби Уилямс идва в Пловдив на 16 юли догодина.

Уилямс ще оглави първата вечер на фестивала PHILLGOOD 2027.

Роби Уилямс надмина „Бийтълс“ и оглави историческа класация

Британската по звезда е един от най-успешните музикални артисти в света с 90 милиона продадени албума. Билетите ще бъдат пуснати за обща продажба в понеделник.

Редактор: Георги Иванов