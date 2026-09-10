Европейската централна банка повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 2,5% с оглед на увеличаващите се енергийни разходи и опасенията, че войната в Близкия изток ще ускори поскъпването.

Управителят на БНБ за Econostream Media: ЕЦБ трябва да е готова за ново вдигане на лихвите

„Конфликтът в Близкия изток продължава да създава инфлационен натиск и се очаква инфлацията да остане значително над целевото равнище за продължителен период“, се казва в позицията на ЕЦБ.

Редактор: Ина Григорова