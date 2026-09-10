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Конфликтът в Близкия изток продължава да създава инфлационен натиск
Европейската централна банка повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 2,5% с оглед на увеличаващите се енергийни разходи и опасенията, че войната в Близкия изток ще ускори поскъпването.
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„Конфликтът в Близкия изток продължава да създава инфлационен натиск и се очаква инфлацията да остане значително над целевото равнище за продължителен период“, се казва в позицията на ЕЦБ.
Редактор: Ина Григорова
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