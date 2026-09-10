Видео/Стопкадър: БГНЕС
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Четири екипа огнеборци гасят огъня
Голям пожар избухна този следобед край Бургас. Пламъците горят между кварталите „Меден Рудник“ и „Горно Езерово“. Сигналът е подаден около 15:17 часа.
Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но постепенно огънят е навлязъл и в борова гора.
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На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за хората в района.Редактор: Цвета Лазаркова
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