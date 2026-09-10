Планини от отпадъци само на метри от Източната тангента в София. Зрители на NOVA заснеха как стадо крави пасе сред изхвърлени на сметището развалени храни. Проверка на NOVA показва, че терените са частни земеделски земи.

Почти до пътното платно има изхвърлени керемиди, кашони, пластмаса и още тонове други боклуци - на място, което не е предназначено де се използва за сметище.

Кой изхвърли строителни отпадъци в зелените площи след ремонт на булевард в София

За Божил Стефанов, който е жител на кв. "Христо Ботев", прекият път към дома минава през купищата от боклуци. Той твърди, че чужди хора, извън квартала, използват терените за сметище. И допълва, че тези лица паркират буса си, хвърлят набързо и бягат, за да не ги хванат. Жителите на кв. "Христо Ботев" обаче имат други наблюдения, а именно, че и хора от квартала хвърлят боклуците си там.

Проверките на Столичния инспекторат показват, че терените с отпадъци са частни земеделски имоти. На въпрос дали Общината може да изчисти боклуците, началникът на отдел "Контрол по опазване на околната среда" към Столичен инспекторат Татяна Асенова отговаря: "Да, имотът не е общински и общината няма право да предприеме действия по почистването".

Въпреки глобите от 153 до 2000 евро, които инспекторатът налага на собствениците на имотите, боклуците продължават да са навсякъде.

"Никой собственик не почиства замърсяване, което не е причинено от самия него", посочва още Асенова.

Някои от замърсяващите са били хващани и глобявани при акции на местната власт, както и при подаване на сигнали от свидетели. Камера, която да следи за нарушители обаче, няма. Очаква се тя да бъде монтирана до края на септември. Разливите на боклук са в непосредствена близост до основни локации, като терминал 1 на летище софия и правителствения VIP.