Цените на селскостопанската продукция в Европейския съюз продължават да вървят надолу, докато разходите на земеделските производители се увеличават. През второто тримесечие на 2026 г. продукцията е поевтиняла средно с 5,8% спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Евростат. Това е третото поредно тримесечие със спад на цените.

В същото време ресурсите, необходими за земеделското производство, поскъпват. Цените на стоките и услугите, използвани в сектора - сред които енергия, торове и фуражи - са се увеличили средно с 4,7% на годишна база. Това е промяна спрямо относителната стабилност, наблюдавана през 2025 г. и първите три месеца на тази година.

България е трета в ЕС по ръст на производствените цени

Каква е ситуацията в България

У нас селскостопанската продукция е поевтиняла средно с 2,64% през второто тримесечие спрямо година по-рано. Това е третият най-малък спад сред 20-те държави от ЕС, в които е отчетено понижение на цените. За сравнение, през първото тримесечие спадът в България беше 3%.

Значително по-сериозна промяна има при разходите на българските земеделци. Производствените ресурси са поскъпнали средно с 8,35% на годишна база, след като през първото тримесечие увеличението беше едва 0,8%.

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Най-сериозно поевтиняване на селскостопанската продукция в ЕС е отчетено в Дания - със 17,2%, следвана от Ирландия с 16,2%. В Латвия и Естония спадът е по 14,5%, а в Люксембург и Литва - по 14,2%. На другия полюс са Хърватия и Малта, където цените са се повишили с по 3,9%, както и Кипър с ръст от 3,5%.

Разходите за производствени ресурси, които не са свързани с инвестиции, са се увеличили във всички страни от ЕС. Най-силен ръст е регистриран в Литва - 16,4%, Румъния - 11,7%, и Латвия - 9,7%. Най-слабо е поскъпването в Унгария и Португалия - по 1,2%, и Малта - 1,5%.

Данните за отделните продукти показват, че най-сериозен е спадът при млякото. Средната му цена в ЕС е намаляла с 16,6% спрямо второто тримесечие на 2025 г. Зърнените култури са поевтинели с 5,6%. Същевременно някои от основните разходи за земеделците нарастват рязко. Енергията и смазочните материали са поскъпнали средно с 22% за година, а торовете и почвените подобрители - с 13,4%.

Редактор: Цветина Петкова