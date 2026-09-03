Цените на производител в промишлеността в България са се увеличили с 12,5% през юли 2026 г. спрямо същия месец на миналата година. Това нарежда страната ни на трето място в Европейския съюз по годишен ръст, показват първите оценки на Евростат.

По-голямо увеличение е отчетено единствено в Ирландия - с 14,8%, и Литва - с 12,9%. България следва с ръст от 12,5%. Единствената държава в ЕС, в която производствените цени са намалели на годишна база, е Люксембург - със 7,3%.

България на първо място в ЕС по производствени цени в промишлеността на годишна основа през май

За сравнение, средното увеличение в Европейския съюз през юли е 5,6% спрямо същия месец на 2025 г., а в еврозоната - 5,8%.

Основен фактор за поскъпването на ниво ЕС са цените в енергийния сектор. Те са се повишили с 12,5% на годишна база. При междинните стоки увеличението е 6%, при капиталовите - 2,4%, а при дълготрайните потребителски стоки - 2,8%. Цените на недълготрайните потребителски стоки са намалели с 0,9%.

Ако се изключи енергийният сектор, производствените цени в ЕС са нараснали с 3% за година. На месечна база - през юли спрямо юни - производствените цени са се увеличили с 1,4% в ЕС и с 1,6% в еврозоната.

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Най-силен месечен ръст е регистриран в Ирландия - 4,3%, следвана от Испания и Италия с по 3% и Кипър с 2,3%. Най-голямо понижение има в Естония - 3,3%, Финландия - 1,6%, и Швеция - 1,1%. Данните показват ускоряване на производствените цени в Европа. През юни годишното им увеличение беше 4,7% в ЕС и 4,6% в еврозоната, докато през юли достига съответно 5,6% и 5,8%.

Редактор: Цветина Петкова