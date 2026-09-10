Известният финансист Красимир Ангарски е починал след кратко боледуване, съобщи „24 часа“, позовавайки се на негови близки. Той е сред ключовите фигури при подготовката и въвеждането на валутния борд в България и има важна роля в първата мащабна данъчна реформа след началото на демократичните промени.

Той е роден на 28 януари 1953 г. в София и завършва Университета за национално и световно стопанство. Професионалният му път във финансовата администрация започва през 1980 г. в Министерството на финансите. По-късно оглавява най-голямата данъчна дирекция в страната - тази в София, и става един от основните участници в реформата на данъчната система.

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Ангарски е министър без портфейл в служебното правителство на Стефан Софиянски през 1997 г. и участва активно в подготовката за въвеждането на валутния борд. Впоследствие е секретар по икономическите въпроси на президента Петър Стоянов. Паралелно с професионалната си кариера преподава и в УНСС. Между 2001 и 2004 г. Красимир Ангарски е изпълнителен директор на Банка ДСК. В началото на 2005 г. поема ръководството на ДЗИ Банк, а през 2007 г. става съветник в Пощенска банка.

Редактор: Цветина Петкова