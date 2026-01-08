Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки „Соломон Брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“, в Лойдс банк – Лондон, както и в борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“.

Той бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

Редактор: Мария Барабашка