Все по-близо сме до старта на предизборната кампания преди президентския вот. Какво послание отправят кандидатите с инициативните си комитети? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.

Втората тема в предаването бяха междинните избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември и обещаните от Доналд Тръмп 5 000 долара на всеки американец, ако републиканците победят.

Редактор: Ина Григорова