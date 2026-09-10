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Коментар на Есил Дюран, Кузман Илиев и Чавдар Влъчков
Все по-близо сме до старта на предизборната кампания преди президентския вот. Какво послание отправят кандидатите с инициативните си комитети? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” певицата Есил Дюран, финансовият анализатор Кузман Илиев и икономистът Чавдар Влъчков.
Втората тема в предаването бяха междинните избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември и обещаните от Доналд Тръмп 5 000 долара на всеки американец, ако републиканците победят.
Редактор: Ина Григорова
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