В истинска мания се превръща в Лондон изложението на гоблена от Байо. Днес беше отворена залата в „Бритиш мюзиъм“, където е изложен 70-метровият гоблен. Хора чакаха с часове пред заключената врата на музея, за да бъдат сред първите влезли.

Гобленът е на близо 1000 години и оцеляването му до наши дни се счита за истинско чудо.

Той никога не е бил излаган във Великобритания. На гоблена от Байо са извезани 58 сцени от събитията довели до Норманското завоевание на Острова. Лондон се опитва от близо един век да убеди французите да го изложат във Великобритания.

Гобленът е направен с вълнени конци, боядисани с багрила от растения, извезани върху лен. Технически, произведението не е гоблен, защото целият плат не е покрит с конци.

Редактор: Цвета Лазаркова