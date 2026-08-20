Поредица от случаи на ранени и спасени щъркели регистрират в Монтанско през последните седмици. Почти всеки ден служителите на Регионалната инспекция по околната среда и водите реагират на сигнали за птици, които не могат да летят и се нуждаят от помощ.

Сред последните спасени е младият щъркел Гошо, който е на около 4-5 месеца. След подаден сигнал птицата е била уловена и настанена временно в специална клетка край Монтана, откъдето предстои да бъде транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

„От началото на пролетта до момента имаме подадени 24 сигнала, част от които са за щъркели в по-тежко състояние. Пет от птиците са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора на „Зелени Балкани“. Това заяви в „Здравей, България” директорът на РИОСВ- Монтана Светослав Илиев.

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По думите му миграцията на птиците към юг е сред причините през последните седмици да зачестяват сигналите. „В опитите си за летене част от тях не успяват да се справят с полета, падат от гнездата и това причинява травми, които впоследствие трябва да бъдат лекувани“, обясни Илиев.

Най-честите травми са счупвания на крилата и краката, както и наранявания на човките. Екологът Валери Първанов посочва, че опасностите за щъркелите са различни както при възрастните птици, така и при малките.

Възрастните птици могат да пострадат при сблъсък с далекопроводи, при силни бури или при удар в дървета и клони. При младите щъркели честа причина за травми са паданията от гнездата при първите опити за полет. В някои случаи нараняванията са сериозни. „Имали сме и случаи със счупени крака и счупени крила едновременно, особено при много силни летни бури. Но въпреки всичко сме реагирали адекватно и сме ги изпращали за лечение в Стара Загора“, разказа Първанов.

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Предстои щъркелът Гошо да бъде транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще получи необходимите медицински грижи. Надеждата е младият щъркел да се възстанови навреме и да успее да се присъедини към останалите птици, които ще поемат на юг.

Щъркелите обаче не са единствените диви птици, за които гражданите подават сигнали. РИОСВ реагира и при случаи с други защитени видове. Сред последните спасени птици е малък воден бик, който също е бил транспортиран до Спасителния център в Стара Загора.

„Спасявали сме и костенурки, които също са защитени. Изпращали сме ги в център за рехабилитация и отглеждане на костенурки в село Баня, Бургаско“, каза Първанов.

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