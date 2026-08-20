Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград. Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите.

Мотрисата, станала обект на вандалския кат, вече е извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.

Надраскаха със спрей един от новите електрически влакове (СНИМКИ)

„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.

В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.

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Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Дарина Методиева