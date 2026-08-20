Американският президент Доналд Тръмп разведе журналисти из строителните обекти в Белия дом. Пред тях той заяви, че проектите ще останат част от наследството му като президент, предаде „Ройтерс”. Обиколката продължила около 30 минути и влючвала Южната морава, новата хеликоптерна площадка и строящата се бална зала.

Снимка: БГНЕС

Сред най-мащабните промени е именно балната зала, чиято стойност възлиза на около 400 милиона долара. Проектът обаче предизвика критики и съдебни спорове. В петък Тръмп поиска от Върховния съд позволение за продължаване на строителните дейности. Действието идва след решение на Апелативния съд, според което продължаването на проекта трябва да бъде одобрено от Конгреса.

Снимка: БГНЕС

По време на обиколката президентът на САЩ показа и новата кръгла хеликоптерна площадка, изградена от гранит. По думите му тя е дарение от Sikorsky – компанията, която произвежда президентските хеликоптери „Марин Уан”.

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Той обясни, че площадката е необходима заради щетите, които изгорелите газове от хеликоптерите нанасят на тревата на Южната морава. „Тревата беше в ужасно състояние”, отбеляза Тръмп.

Снимка: БГНЕС

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Американският държавен глава не пропусна да използва и своята запазена марка – химикалка „Шарпи”, за да подпише гранитен орел, който ще бъде вграден в новата хеликоптерна площадка. „Това ще остане тук дълго след като ние си отидем. Независимо какво ще се случи със света, това няма да се премести. То ще издържи на всякакви удари”, заяви Тръмп.

Мащабното обновяване на Белия дом е сред приоритетите на втория президентски мандат на Доналд Тръмп. Той неведнъж заяви, че желае да остави след себе си обновена и модернизирана сграда, която дълго време е пренебрегвана.

Редактор: Ивайла Маринова