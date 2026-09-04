Снимка: Стопкадър
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Проектът е ключова част от стратегията на Илон Мъск да превърне компанията в глобален лидер в сферата на автономния транспорт
Tesla официално пусна първите си напълно автономни "кибертаксита" в Остин, Тексас. Автомобилите се движат напълно сами - те се управляват без шофьор и са проектирани без волан и педали.
Проектът е ключова част от стратегията на Илон Мъск да превърне компанията в глобален лидер в сферата на автономния транспорт. Според анализатори и експерти успехът на тази технология е от критично значение за бъдещето на компанията на Мъск, особено на фона на засилващата се конкуренция от страна на китайските производители.
Илон Мъск е първият трилионер в светаРедактор: Дарина Методиева
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