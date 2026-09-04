Tesla официално пусна първите си напълно автономни "кибертаксита" в Остин, Тексас. Автомобилите се движат напълно сами - те се управляват без шофьор и са проектирани без волан и педали.

Проектът е ключова част от стратегията на Илон Мъск да превърне компанията в глобален лидер в сферата на автономния транспорт. Според анализатори и експерти успехът на тази технология е от критично значение за бъдещето на компанията на Мъск, особено на фона на засилващата се конкуренция от страна на китайските производители.

Илон Мъск е първият трилионер в света

Редактор: Дарина Методиева